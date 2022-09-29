Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Несколько дней назад информационное пространство разорвали новости о том, что сразу обе российские газовые магистрали "Северный поток" и "Северный поток – 2" получили серьезные повреждения. Каким образом это произошло, пока неизвестно, однако многие эксперты сходятся во мнении, что подрывы на трубопроводах – дело рук диверсантов. С любопытным заявлением на этот счет выступили во Франции.
Так, бывший участник президентской гонки Николя Дюпон-Эньян решил обойтись без лишних экивоков и прямо обратился к американскому главнокомандующему Джо Байдену с требованием "объясниться" после совершенных на трубопроводах диверсий.
Высокопоставленный француз подчеркнул, что инциденты на "Северных потоках" являются "беспрецедентным посягательством на суверенитет Европы". По мнению Дюпон-Эньяна, европейцам прямо указывают на их место и обращаются с ними, как с вассалами.
Политик подчеркнул, что версия о причастности Москвы к подрывам не выдерживает критики. Абсолютно очевидно, что диверсии нанесли большой вред нашей экономике.
"Байден должен объясниться, учитывая угрозы, которые он озвучил в феврале", – подчеркнул француз.
Напомним, в конце зимы этого года американский главнокомандующий пообещал "положить конец" новой российской газовой магистрали.
Военные несколько часов летали у российских границ
Альянс готов сделать это при одном условии