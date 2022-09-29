Диверсию назвали посягательством на суверенитет Европы

Несколько дней назад информационное пространство разорвали новости о том, что сразу обе российские газовые магистрали "Северный поток" и "Северный поток – 2" получили серьезные повреждения. Каким образом это произошло, пока неизвестно, однако многие эксперты сходятся во мнении, что подрывы на трубопроводах – дело рук диверсантов. С любопытным заявлением на этот счет выступили во Франции.



Так, бывший участник президентской гонки Николя Дюпон-Эньян решил обойтись без лишних экивоков и прямо обратился к американскому главнокомандующему Джо Байдену с требованием "объясниться" после совершенных на трубопроводах диверсий.

Высокопоставленный француз подчеркнул, что инциденты на "Северных потоках" являются "беспрецедентным посягательством на суверенитет Европы". По мнению Дюпон-Эньяна, европейцам прямо указывают на их место и обращаются с ними, как с вассалами.

Политик подчеркнул, что версия о причастности Москвы к подрывам не выдерживает критики. Абсолютно очевидно, что диверсии нанесли большой вред нашей экономике.

"Байден должен объясниться, учитывая угрозы, которые он озвучил в феврале", – подчеркнул француз.

Напомним, в конце зимы этого года американский главнокомандующий пообещал "положить конец" новой российской газовой магистрали.