Китай призвал ООН к проведению расследования

Китай считает, что вследствие диверсий на всех нитях "Северного потока" и "Северного потока-2" подскочит стоимость энерногоносителей. Такое заявление сделал зампостпреда республики при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан.

Дипломат указал, что ситуация с диверсиями вызывает беспокойство у Пекина. Мировой потребитель, включая население развивающихся стран, начнет страдать от потрясений, которые неминуемо встретит энергосектор.

Газ продолжает поступать в окружающую среду. В скором времени экология оценит влияние инцидента на судоходство в морских районах. Произошла ужасающая катастрофа, последствия которой все еще сложно представить, указал Шуан.

Пекин призвал ООН к проведению профессионального и беспристрастного расследования, выразив готовность к работе со всеми сторонами.

Ранее в ходе выступления в Георгиевском зале Кремля президент России Владимир Путин заявил о диверсиях на "Северных потоках", устроенных Западом.