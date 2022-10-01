Взрывы на "Северных потоках" уничтожили мировую энергетику - КНР

Взрывы на "Северных потоках" уничтожили мировую энергетику - КНР
The Swedish Coast Guard/www.globallookpress.com
Китай призвал ООН к проведению расследования

Китай считает, что вследствие диверсий на всех нитях "Северного потока" и "Северного потока-2" подскочит стоимость энерногоносителей. Такое заявление сделал зампостпреда республики при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан.

Дипломат указал, что ситуация с диверсиями вызывает беспокойство у Пекина. Мировой потребитель, включая население развивающихся стран, начнет страдать от потрясений, которые неминуемо встретит энергосектор.

Газ продолжает поступать в окружающую среду. В скором времени экология оценит влияние инцидента на судоходство в морских районах. Произошла ужасающая катастрофа, последствия которой  все еще сложно представить, указал Шуан.

Пекин призвал ООН к проведению профессионального и беспристрастного расследования, выразив готовность к работе со всеми сторонами.

Ранее в ходе выступления в Георгиевском зале Кремля президент России Владимир Путин заявил о диверсиях на "Северных потоках", устроенных Западом.

Источник: Миссия Китая при ООН ✓ Надежный источник
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