В США с ужасом назвали цель российского "удара отмщения" за подрыв "Северных потоков"

В США с ужасом назвали цель российского "удара отмщения" за подрыв "Северных потоков"
Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Перспектива получить по заслугам очень пугает американцев

В недавнем обращении российский лидер Владимир Путин четко обозначил, кто стоит за вопиющей провокацией с диверсиями на "Северных потоках". Глава государства объявил, что преступление мирового масштаба – дело рук совсем обнаглевших англосаксов. На это весьма бурно отреагировали в США. Эксперты делятся прогнозами о том, каким образом Москва ответит на выходку Вашингтона.

Так, известный американский журналист Антонио Райт считает, что если Соединенные Штаты Америки действительно причастны к взрывам на газопроводах, то ответ Москвы может быть самым решительным. Обозреватель National Review уверен, что Вашингтону стоит готовиться к ответному огню со стороны России.

По мнению эксперта, целью удара отмщения может стать американская инфраструктура. Очевидно, что причастность к такому тяжелому преступлению, как подрыв трубопроводов, способен привести к тому, что Россия начнет расценивать Америку в качестве полноправной воюющей стороны и нанесет удар по ее территории.

Кроме того, специалист предрекает серьезные проблемы в отношениях между США и Германией. Если вина Белого дома будет доказано, Берлин "никогда не простит Америке этого поступка".

Источник: National Review ✓ Надежный источник
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