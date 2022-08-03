Поездка не была согласована с Берлином

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что во время поездки в Москву встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

В беседе с Stern он указал, что и Берлин, и Париж несут особую ответственность за текущую ситуцию в Евросоюзе – и у самого политика сложилось впечатление, что Европа прикладывает недостаточно усилий, чтобы решить свои проблемы.

"Ясно следующее: без переговоров ничего не получится. Не хочу отнимать у правительства никакую посредническую работу. Но почему я должен прекратить переговоры, возможные на законных основаниях?" – высказался бывший канцлер.

По неофициальным данным, Шредер затрагивал в разговоре с Путиным энергетическую отрасль. Однако неделей ранее политик заявил, что просто решил прогуляться по Москве, в которую прибыл рейсом через Баку.