Чем завершилась тайная встреча Путина с экс-канцлером Германии в Кремле

Чем завершилась тайная встреча Путина с экс-канцлером Германии в Кремле
Герхарод Шредер и Владимир Путин. Фото: Holger Hollemann/www.globallookpress.com
Поездка не была согласована с Берлином

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что во время поездки в Москву встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

В беседе с Stern он указал, что и Берлин, и Париж несут особую ответственность за текущую ситуцию в Евросоюзе – и у самого политика сложилось впечатление, что Европа прикладывает недостаточно усилий, чтобы решить свои проблемы.

"Ясно следующее: без переговоров ничего не получится. Не хочу отнимать у правительства никакую посредническую работу. Но почему я должен прекратить переговоры, возможные на законных основаниях?" – высказался бывший канцлер.

По неофициальным данным, Шредер затрагивал в разговоре с Путиным энергетическую отрасль. Однако неделей ранее политик заявил, что просто решил прогуляться по Москве, в которую прибыл рейсом через Баку.

Источник: Stern ✓ Надежный источник
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