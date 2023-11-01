Самая знаменитая пленница ХАМАС признана мертвой

Мать опознала погибшую по видео

История немки Шани Лук стала одной из самых громких на Западе. Девушка была участницей фестиваля, когда на него ворвались боевики ХАМАС. Долгое время никто не знал, где находится 30-летняя девушка, и были предположения, что она в плену. 

За несколько недель ее мать записала несколько обращений к ХАМАС, властям Израиля, подняла на уши всю прессу. Периодически появлялись новости, что Шани жива и проходит лечение после полученных травм. Однако вскоре было опубликовано видео, на котором боевики скачут на безымянном теле мертвой девушки с переломанными ногами – по татуировке удалось установить, что ею является пропавшая немка.

Оказалось, что после нападения представители ХАМАС обезглавили Шани. Ее мать убита горем и не может прийти в себя, сообщает gazetametro.ru

Источник: RTL

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