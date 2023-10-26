Израиль выкатил России претензию за диалог с ХАМАС

Вызволять своих граждан из плена Кремль не имеет права, считают власти ближневосточного государства

Власти Израиля расценивают приглашение Москвой делегации движения ХАМАС в Россию в качестве поддержки терроризма, соответвующее заявление сделали в МИД страны.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали ХАМАС террористической организацией "хуже, чем ИГИЛ*" (запрещена в РФ). А потому решение российских должностных лиц пригласить представителей палестинского движения расценивает как весьма недостойное действие, якобы выражающее поддержку терроризму.

Ведомство Израиля призывает правительство РФ срочно "изгнать" прибывшую в Москву делегацию ХАМАС.

Представители ХАМАС прибыли в Москву с официальным визитом 26 октября, о чем ранее сообщил российский МИД. В Кремле же заявили, что российский лидер Владимир Путин на намерен проводить встречу с делегатами – все контакты осуществляются на уровне министерства иностранных дел.

Так, стороны уже успели обсудить освобождение заложников с эвакуацией граждан России. В РФ напомнили, что Москва придерживается резолюции Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН по созданию Палестины в границах 1967 года.

Напомним, власти Израиля рассорились с ООН после заявления генсека организации Антониу Гуттериша об "удушающей оккупации" палестинцев.