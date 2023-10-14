Боевики из ХАМАС сделали громкое заявление о Путине

Глава нашей страны придерживается справедливой позиции

Развернувшийся между Израилем и Палестиной конфликт захватил внимание всего мирового пространства. Люди с ужасом наблюдают за бесчинствами, которые происходят в зоне боестолкновений. Каждая сторона пытается отстоять свою правду. Разумеется, Россия не могла остаться в стороне. Представители палестинского движения ХАМАС сделали громкое заявление по поводу недавних слов главы российского государства Владимира Путина.



Лидер нашей страны подчеркнул, что необходимо в самые кратчайшие сроки перейти к мирному урегулированию спорных вопросов. Владимир Путин особо отметил, что обе стороны должны гуманно относиться к гражданскому населению и не допускать жертв среди мирных граждан.



Представители правящего в палестинском секторе Газа движения подчеркнули, что благодарны главе России за справедливую оценку ситуации и приветствуют его позицию по поводу длящегося долгие годы конфликта.

"Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина", – заявили представители ХАМАС.



Ранее глава нашей страны также подчеркивал, что выступает за создание отдельного Палестинского государства, как то давно было согласовано Советом Безопасности ООН. По давнему решению, Палестина должна была быть создана в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.



Изначально решение о создании двух государств при самой активной роли Советского Союза была принято в 1947-м году, однако появился только Израиль, который формально согласившись с созданием Палестины, так и не освободил до конца палестинские земли.

