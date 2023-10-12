Поддержавший Израиль Бурковский бросил свою родню

Эксперт прокомментировал заявление актера

Некогда популярный в России актер Андрей Бурковский ныне пытается реализовать свою американскую мечту. Звезда сериалов "Кухня" и "Последний из Могикян" перевезла семью в США на фоне СВО, однако не делала никаких политических заявлений.

Более того, артист долгое время скрывал от многочисленных поклонников переезд. Конечно, когда на страничке звезды появились фотографии из США, далеко не все оценили выбор страны, однако сам Андрей Бурковский назвал своих хейтеров ботами.

Отношение Чемпиона высшей лиги КВН изменилось после обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Андрей Бурковский однозначно поддержал израильскую сторону, опубликовав флаг этой страны.

Артист признался, что на Святой земле проживает его родня, за которую он очень переживает и с которой постоянно созванивается. Меж тем, политолог Михаэлис Галицкий полагает, что звезда бросил своего дядю и кузена.

По мнению эксперта, Андрей Бурковский ограничится словесными заявлениями, но не предпримет реальных действий для защиты израильских родственников.

"Я не думаю, что он пойдет защищать своих родственников с оружием в руках", – подчеркнул политолог.

Он также отметил в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что у актера остаются возможности вернуться в Россию. Эксперт напомнил, что звезда не внесен в реестр иностранных агентов.