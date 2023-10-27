Израиль выступил со срочным объявлением о наземной операции в Секторе Газа

Израиль выступил со срочным объявлением о наземной операции в Секторе Газа
Фото: Ali Hashisho/Xinhua/www.globallookpress.com
Район подвергся самым сильным обстрелам за последнее время

ЦАХАЛ приняли решение расширить масштаб своих сухопутных действий в Газе. Об этом сообщил представитель израильской армии Дэниэль Хагари.

До срочного объявления Израиля о наземной операции в зоне боестолкновений, по заявлению западных журналистов, раздались произошла самая сильная атака с начала обострения. Сейчас в секторе идет массированный артиллерийский и танковый обстрел. Задействованы также авиация и флот.

"Мы продолжаем призывать жителей Газы на севере идти на юг. ХАМАС использует мирных жителей в качестве живого щита", – сообщил Хагари.

Палестинцы говорят, что на юге ненамного безопаснее, чем на севере, а размещаться там практически негде.

На данный момент в Газу перестало поступать электричество, телефонная связь и интернет были отключены.

Однако речи о начале полномаштабной наземной операции на данный момент не идет. Израиль уже несколько раз расширял маштабы сухопутных действий в Газе и выходил из региона. Вероятно, в данной ситуации речь идет лишь об увеличении интенсивности и частоты обстрелов.

Красный Полумесяц Палестины утверждает, что сейчас Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира. 

Ранее израильскую сторону возмутил приезд представителей ХАМАС в Россию.

Источник: РИА "Новости"
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