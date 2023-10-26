Тысячи россиян отправились воевать на стороне Израиля

Тысячи россиян отправились воевать на стороне Израиля
Фото: JINI/XinHua/www.globallookpress.com
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Они сражаются вместе с украинцами и белорусами

Израильский посол в России Бен Цви утверждает, что сейчас на фоне конфликта в Секторе Газа тысячи россиян отправились в армию, чтобы воевать на стороне Израиля и ЦАХАЛ. Он отметил, что эти люди были призваны в рамках мобилизации, поскольку являются гражданами страны.

По словам дипломата, нет особой разницы в том, откуда человек изначально приехал в Израиль: будь это Россия, Австралия и другая любая страна, на них распространяются те же правила, что и на остальных израильтян.

"Кто находится в резерве, тех в связи с операцией призвали", – сообщил посол.

Цви отметил, что сейчас, судя по именам, в израильской армии и полиции служит огромное количество уроженцев Советского Союза. Это россияне, белорусы, украинцы и представители других республик, поясняет URA.RU. Он также подчеркнул, что власти не призывают на службу людей, которые не имеют израильского паспорта.

Сейчас, как сообщает телеканал "360", в плену у ХАМАС находятся три россиянина. Российские власти поддерживают контакты со всеми сторонами для того, чтобы их освободить.

На данный момент предпосылок для урегулирования конфликта в Секторе Газа нет. Даже страны ЕС придерживаются разных точек зрения в отношении происходящего, поэтому не смогли достичь соглашения в формулировках между призывом к прекращению огня и признанием права Израиля на защиту от нападений, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: ТАСС
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