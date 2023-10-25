Израиль решил отомстить ООН за заявление о ХАМАС

Меру уже привели в исполнение

Конфликт в Секторе Газа серьезно ухудшил отношения между Израилем и ООН. Сильнее всего это обострилось после заявления председателя организации Антониу Гутерреша, который одновременно осудил нападение ХАМАС и заявил об "удушающей оккупации" палестинского народа.

На это отреагировал постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан. По его словам, после произошедшего страна пересмотрит свои отношения и взаимодействие с организацией, а также ее представителями в регионе. Израильский чиновник утверждает, что речь Гутерреша была "шокирующей", поскольку продемонстрировала, насколько тот оторван от реальности в зоне боестолкновения.

"Генеральный секретарь ООН, который демонстрирует понимание к кампании массовых убийств детей, женщин и стариков, не подходит для руководства ООН. Я призываю его немедленно уйти в отставку", – приводит его слова "Свободная пресса".

Позже от встречи с главой ООН отказался и глава израильского МИД, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

На этом разбирательства не закончились. Израильская сторона заявила, что решила отомстить ООН после заявления с оправданием ХАМАС. Тель-Авив собирается отказывать в визах представителям организации, и уже не пустил в страну заместителя Гетерреша, сообщает URA.RU.

"Пришло время преподать им урок", – отметил Эрдан.

Ранее в Кремле ответили на претензии Израиля.