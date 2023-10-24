Израиль назвал причину переноса наземной операции в Газе

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Из-за тактических и стратегических факторов наземная операция в Газе оттягивается. Однако это дает ЦАХАЛ дополнительное время на подготовку, высказался глава генерального штаба армии обороны Израиля (АОИ) Герци Халеви.
По словам Халеви, ЦАХАЛ готов к полноценной наземной операции в регионе, однако ожидает решения на политическом уровне о форме будущих действий. Пока что неизвестна дата для действий сухопутных сил Израиля в секторе Газа, уточняет МИР24.
Глава генштаба также указал, что произошедшие в 7 октября события в Израиле "беспрецедентны", и ХАМАС сполна заплатит за массированную атаку.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва выступает с осуждением любых террористических действий и их проявлений, считая, что создание суверенной Палестины является фундаментальным шагом для прекращения конфликта в ближневосточном регионе, уточняет neva.today.
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