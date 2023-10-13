ООН ответила на требования Израиля об эвакуации населения Газы с севера на юг

Правительство Нетаньяху дало сутки на эвакуацию

Израиль предписал представителям ООН, а также населению сектора Газа в течение Суток переместиться из севера на юг прибрежного анклава. В Организации Объединенных Наций в ответ указали, что отведенного времени недостаточно для того, чтобы организовать переход без гуманитарных последствий для населения.

В ООН призвали правительство Биньямина Нетаньяху отменить требование. Удары ЦАХАЛ в регионе привели уже к 1537 смертям, ранены более 6 тысяч. Система оказания медпомощи в секторе Газа на грани коллапса, отмечает МИР24.

Однако экс-премьер Израиля заявил, отвечая на в вопрос о судьбах новорожденных детей в Газе, которые останутся в инкубаторах после отключения электричества, что ЦАХАЛ не бьет по мирному населению. Однако Израиль не обязан подавать своему врагу электричество и воду.