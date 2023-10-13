ООН ответила на требования Израиля об эвакуации населения Газы с севера на юг

ООН ответила на требования Израиля об эвакуации населения Газы с севера на юг
Ayal Margolin/www.globallookpress.com
Правительство Нетаньяху дало сутки на эвакуацию

Израиль предписал представителям ООН, а также населению сектора Газа в течение Суток переместиться из севера на юг прибрежного анклава. В Организации Объединенных Наций в ответ указали, что отведенного времени недостаточно для того, чтобы организовать переход без гуманитарных последствий для населения.

В ООН призвали правительство Биньямина Нетаньяху отменить требование. Удары ЦАХАЛ в регионе привели уже к 1537 смертям, ранены более 6 тысяч. Система оказания медпомощи в секторе Газа на грани коллапса, отмечает МИР24.

Однако экс-премьер Израиля заявил, отвечая на в вопрос о судьбах новорожденных детей в Газе, которые останутся в инкубаторах после отключения электричества, что ЦАХАЛ не бьет по мирному населению. Однако Израиль не обязан подавать своему врагу электричество и воду.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник

Объявлено о подготовке Молдавии к вооруженному конфликту с Россией

Обстановка на международной арене становится только хуже

Байдена призвали готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем

Иначе будет поздно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей