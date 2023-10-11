Миронову погнали из России после слов о поддержке Израиля

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После начала нового витка военного конфликта в Израиле многие российские звезды не смогли молчать о происходящем. Высказались даже те, кто до этого не делал никаких заявлений об СВО – в их числе оказалась и актриса Мария Миронова.
Звезда опубликовала в соцсетях пост, в котором вспомнила свою недавнюю поездку с сыном в Израиль. Тогда в стране раздалась сирена, и она в панике побежала прятаться в бомбоубежище. Однако позже выяснилось, что сигнал подавали в память о погибших.
Миронова рассказала, что во время сирены остановился весь город –люди встали на улице как вкопанные, чтобы почтить своих сограждан. Это произвело на нее неизгладимое впечатление, и она призналась, что испытывает гордость за подобное чувство патриотизма в другой стране.
"Любимый Израиль, сил тебе!", – написала она.
Подобные слова в поддержку другого государства сильно не понравились гражданам России. Публика распекла артистку за ее высказывание в соцсетях.
"Деньги зарабатывают в России, а любимый Израиль. Двойные стандарты. Вам нужно уезжать из России. Неприятно читать это. Будьте счастливы, но не с нами",
"Удачи вам, Мария, в своей новой жизни. И не возвращайтесь в Россию, пожалуйста. Она за последние два года очистилась от скверны",
– погнали ее россияне из страны.
Сама Миронова никак не отреагировала на подобные заявления.
Ранее о происходящем в Израиле высказался телеведущий Михаил Ширвиндт.
Все произошло в нескольких десятках км от линии фронта, если верить спикеру