Миронову погнали из России после слов о поддержке Израиля

Россиян возмутили заявления знаменитости

После начала нового витка военного конфликта в Израиле многие российские звезды не смогли молчать о происходящем. Высказались даже те, кто до этого не делал никаких заявлений об СВО – в их числе оказалась и актриса Мария Миронова.

Звезда опубликовала в соцсетях пост, в котором вспомнила свою недавнюю поездку с сыном в Израиль. Тогда в стране раздалась сирена, и она в панике побежала прятаться в бомбоубежище. Однако позже выяснилось, что сигнал подавали в память о погибших.

Миронова рассказала, что во время сирены остановился весь город –люди встали на улице как вкопанные, чтобы почтить своих сограждан. Это произвело на нее неизгладимое впечатление, и она призналась, что испытывает гордость за подобное чувство патриотизма в другой стране.

"Любимый Израиль, сил тебе!", – написала она.

Подобные слова в поддержку другого государства сильно не понравились гражданам России. Публика распекла артистку за ее высказывание в соцсетях.

"Деньги зарабатывают в России, а любимый Израиль. Двойные стандарты. Вам нужно уезжать из России. Неприятно читать это. Будьте счастливы, но не с нами",

"Удачи вам, Мария, в своей новой жизни. И не возвращайтесь в Россию, пожалуйста. Она за последние два года очистилась от скверны",

– погнали ее россияне из страны.

Сама Миронова никак не отреагировала на подобные заявления.

Ранее о происходящем в Израиле высказался телеведущий Михаил Ширвиндт.