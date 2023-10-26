Сбежавший из России Виторган заявил о противостоянии государства и граждан

Сбежавший из России Виторган заявил о противостоянии государства и граждан
Максим Виторган. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актер осуждает СВО

Ни для кого не секрет, что зарабатывающий деньги в России Максим Виторган является ярым противником специальной военной операции. Однако актер театра и кино не просто разово осудил решение главы государства – он регулярно делает заявления в социальных сетях.

При этом подписчики бывшему мужа Ксении Собчак, которая тоже отличается скандальным поведением, постоянно гадают: артист остался в России или сбежал. Вообще Максим Виторган – этнический еврей, у него есть историческая родина.

Более того, сын актера успел отслужить в армиях и России, и Израиля, а после обострения конфликта с Палестиной подлежит мобилизации. Возможно, именно поэтому звезде пришлось отказаться от своей "миролюбивой позиции" и поддержать одну из воюющих сторон.

К сожалению, родную страну он все чаще предпочитает критиковать, по крайней мере, делает неоднозначные намеки. Например, сегодня Максим Виторган сообщил подписчикам, что "эмигрировал" из России, но на несколько дней. Заодно он принялся обсуждать сериал про Дэвида Бэкхема, но традиционно скатился до политических заявлений.

"Всегда очень внимательно прислушивайтесь к меньшинству. В противостоянии государства и гражданина – к гражданину; общества и личности – к личности. Рефлекторное желание примкнуть к массам – пагубная психологическая зависимость. Будьте отдельными", – призвал Максим Виторган.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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