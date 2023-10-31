Одинокие дети: Пугачева сделала заявление после намеков Галкина* о разводе

Певица обратилась к публике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



После бегства из России на фоне СВО Алла Пугачева так и не обрела спокойной старости, которую ей обещал обеспечить Максим Галкин*. Некогда главная певица на отечественной эстраде стала обыкновенной домохозяйкой, вынужденной нянчиться с детьми, пока муж катается по миру.

Максим Галкин* после обострения палестино-израильского конфликта обещал, что на этот раз никуда не сбежит, но коварные европейские гастроли заставили комика отказаться от своих слов. От "миролюбивой" повестки от отказался еще раньше, подержав одну из воюющих сторон.

Так или иначе, Алла Пугачева вновь осталась одна с детьми, однако на этот раз была вынуждена прятаться вместе с наследниками в бункере, ведь дом звездного семейства находился в зоне ракетного обстрела. А в этом время шоумен успел намекнуть поклонникам на развод.

На концерте в Польше Максим Галкин* исполнил песню со словами "Кончилась любовь, кончилось все...". Народная артистка СССР неделю не комментировала выступление супруга, однако в итоге сделала явление.

"Живем дальше", – написала Алла Пугачева в своих соцсетях.

Лаконичную запись она спровадила семейными снимками, однако на кадрах дети были одинокими. Звезда опубликовала совместное фото только с мужем.

*Признан иноагентом в РФ