Сергей Лавров рассказал о власти Аллы Пугачевой в России

Певица имела огромное влияние

Приближенные к Алле Пугачевой люди уже неоднократно говорили, что после бегства из России на фоне СВО и последующих скандальных заявлений она потеряла не только часть поклонников, но и огромное влияние. Это стало очевидно после того, как от звезды один за другим начали отворачиваться коллеги по сцене.

Однако Алла Пугачева была не просто звездой номер один на отечественной эстраде – ее называли "крестной матерью" российского шоу-бизнеса. В нашей стране певица обладала настолько большой властью, что под нее могли перестроить любое светское мероприятие и любой эфир.

"Все каналы боролись за ее участие, потому что Пугачева обеспечивала рейтинги",

– отметил музыкальный продюсер Сергей Лавров. По его словам, Примадонна могла с легкостью отказаться от участия в какой-нибудь программе, если ей не нравился состав артистов – и от неугодных приходилось избавляться.

Кроме того, продюсер подчеркнул, что по желанию народной артистки СССР любая звезда могла лишиться эфиров, а могла и "взлететь". Многие певцы мечтали видеть ее на своих концертах. Это гарантировало успех, уверен Сергей Лавров.

Ранее о влиянии Аллы Пугачевой рассказала певица Ольга Зарубина. Она перечислила звезд, которые пострадали от Примадонны.