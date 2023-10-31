Сергей Лавров рассказал о власти Аллы Пугачевой в России

Сергей Лавров рассказал о власти Аллы Пугачевой в России
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица имела огромное влияние

Приближенные к Алле Пугачевой люди уже неоднократно говорили, что после бегства из России на фоне СВО и последующих скандальных заявлений она потеряла не только часть поклонников, но и огромное влияние. Это стало очевидно после того, как от звезды один за другим начали отворачиваться коллеги по сцене.

Однако Алла Пугачева была не просто звездой номер один на отечественной эстраде – ее называли "крестной матерью" российского шоу-бизнеса. В нашей стране певица обладала настолько большой властью, что под нее могли перестроить любое светское мероприятие и любой эфир.

"Все каналы боролись за ее участие, потому что Пугачева обеспечивала рейтинги",

– отметил музыкальный продюсер Сергей Лавров. По его словам, Примадонна могла с легкостью отказаться от участия в какой-нибудь программе, если ей не нравился состав артистов – и от неугодных приходилось избавляться.

Кроме того, продюсер подчеркнул, что по желанию народной артистки СССР любая  звезда могла лишиться эфиров, а могла и "взлететь". Многие певцы мечтали видеть ее на своих концертах. Это гарантировало успех, уверен Сергей Лавров.

Ранее о влиянии Аллы Пугачевой рассказала певица Ольга Зарубина. Она перечислила звезд, которые пострадали от Примадонны.

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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Анатолий Белый. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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