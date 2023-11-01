Психолог рассказала о тяжелом состоянии Пугачевой

Эксперт высказалась о семье Примадонны

Некогда Алла Пугачева была чуть ли не самой любимой, вытребованной и высокооплачиваемой российской артисткой. Однако после начала СВО она променяла славу и карьеру на, казалось бы, размеренную жизнь простой домохозяйки, о чем вряд ли мечтала.

Близкие к Примадонне люди настаивают, что она не хотела покидать Россию, на отъезде настоял муж, который впоследствии был признан иностранным агентом. Так или иначе, юморист не мог обеспечить для звездной жены беззаботную старость. После начала войны между Палестиной и Израилем, певица вновь уехала.

Вместе с детьми Алла Пугачева перебралась на Кипр, а в это время пародист колесил по Европе с гастролями. На одном из концертов он намекнул на развод с народной артисткой СССР, после чего той пришлось прервать молчание и сделать публичное заявление.

По данным телеканал "360", звезда обратилась к поклонникам впервые после эскалации конфликта на Святой земле. Алла Пугачева опубликовала фото детей и свои с мужем, сопроводив пост в соцсетях короткой записью "Живьем дальше".

"Такая подача означает, что человек пребывает в большом стрессе на данный момент. То есть, человек столкнулся с тяжелыми проблемами, которые приходится решать",

– объяснила поведение Примадонны психолог Регина Афанасьева. Исходя из мнения эксперта, можно сделать вывод, что Алла Пугачева находится в тяжелом состоянии из-за скопившихся проблем. Она также добавила, что звездное семейство сейчас проходит период адаптации.