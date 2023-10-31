Могилы пропали: Пугачева перенесла родовое захоронение в России

Новое место отыскали с трудом

Алла Пугачева известна своей заботой об умерших. Знаменитость никогда не оставляла могилы друзей и близких без должного ухода. Не так давно она внесла большой вклад в создание памятника Борису Моисееву – близкому другу, которого очень любила, а также знаменитость не смогла пропустить церемонию прощания с легендарным модельером Юдашкиным, хотя перелеты между странами даются ей с трудом.

Продолжает заботиться артистка и о своей родне, которая осталась в России лежать на Кузьминском кладбище. Долгое время она оплачивала ежемесячное жалование женщине, чтобы та приходила и убирала на месте захоронения. Журналисты хотели узнать, как сейчас обстоят дела и выяснили, что могилы родственников Аллы Пугачевой пропали.

После долгих поисков и опросов сотрудников выяснилось, что артистка перенесла родовое захоронение в другое место. Оно находится в тайном участе кладбища, скрытом от посторонних глаз.

"Памятники на могилах родителей и брата Аллы Борисовны лицевой стороной смотрят на забор, заросший кустарниками, а не на аллею. Таким образом, случайные посетители не увидят фамилии тех, кто покоится на этом месте", – указывается в материале.

Могилы выглядели опрятно и было видно, что за ними присматривают. Пососедству располагались пустые погосты, зарезервированные на будущее. Однако неизвестно, принадлежат ли они Пугачевой или кому-то еще.