Пугачева заявила: в "серой советской" эре она была выше всех

Пугачева заявила: в "серой советской" эре она была выше всех
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
В интервью Владимиру Познеру Примадонна кокетливо назвала себя особенной

Тележурналист Владимир Познер после февральских событий прошлого года временно приостановил свою работу ведущего, но его материалы сохраняются в сети до сих пор. Например, на Дзене вышла расшифровка его интервью с бывшей королевой российской эстрады Аллой Пугачевой, в котором она поставила себя выше всех.

Интервью состоялось довольно давно, но уже в то время было понятно, что самомнение народной артистки давно затмило по высоте Эверест. В том разговоре Познер поинтересовался загадкой так называемого "феномена Пугачевой" и ее неимоверной популярности в России.

Примадонна кокетливо согласилась и добавила, что ее известность так высока благодаря женственности, ведь она – "Женщина, которая поет". Телеведущий озвучил статью из энциклопедии "Британика", где Алла Борисовна названа русской певицей с уникальным умением сочетать славянскую музыкальную чувствительность и западную музыкальную эстетику.

Примадонна охотно удовлетворилась такой формулировкой, хотя сама признавалась, что документ с выводами "Британики" у нее лежит давно, но переводить его она не захотела.

Самой Пугачевой гораздо больше пришлась по нраву характеристика из The New York Times, где ее назвали "сиянием цвета, света и жизни в серую советскую эру". На вопрос, как она относится к этому описанию своей деятельности, Примадонна без зазрения совести заявила, что подписывается под сказанным. Правда, сразу же спохватилась и торопливо заверила, что она строила карьеру не ради регалий и собственного эго. Но поверить в эти оправдания почему-то сложно.

Ранее мы писали, что наследникам звездной четы теперь придется учить греческий, поскольку их Родина снова поменялась.

Источник: Дзен-канал "Познер online" ✓ Надежный источник
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