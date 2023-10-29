"Мерзость": Драпеко жестко припечатала улетевших в Израиль российских звезд

И проехалась персонально по Галкину*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА*



Заслуженная артистка России Елена Драпеко, снискавшая популярность у зрителя после ролей в "А зори здесь тихие" и "Одиноким предоставляется общежитие", отреагировала на поведение Максима Галкина*, публично поклявшегося в верности Израилю и отправившегося с началом войны на Ближнем Востоке в турне по европейским городам.

Напомним, Галкин прихватил родных и улетел с ними на Кипр, где те живут после известных событий в Израиле и Палестине. Комик пытается зарабатывать на русскоязычных, хорошо помнящих его выступления в России.

Драпеко же считает, что шоумен уже не представляет никакого интереса и пытается изгаляться, как только возможно. Разговоры Максима о России в залах также встречают прохладно – а он, между тем, все еще не может предложить никаких альтернатив.

Елена напомнила, что Европа точно не страдает от недостатка артиста. Поэтому все, что остается Галкину – "выпрыгивать из трусов".

75-летняя артистка назвала сбежавших "несчастными" и предложила говорить о достойных ныне актерах и музыкантах на российской сцене. Часто бывает в Донбассе и потому знает, о чем говорит – хвалит Олега Чернова, колесящего с гитарой и устраивающего туры за собственные средства, Анну Артамонову и актрису театра Et Cetera Анну Калягину.

"Вот про этих людей надо говорить в уважаемой прессе, а не про всякую мерзость типа "Галкина*, Пугачевой и Хаматовой", – высказалась артистка.

*признан иностранным агентом решением Минюста