"Мерзость": Драпеко жестко припечатала улетевших в Израиль российских звезд

"Мерзость": Драпеко жестко припечатала улетевших в Израиль российских звезд
Елена Драпеко. Фото: Viktor Chernov/www.globallookpress.com
И проехалась персонально по Галкину*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА* 

Заслуженная артистка России Елена Драпеко, снискавшая популярность у зрителя после ролей в "А зори здесь тихие" и "Одиноким предоставляется общежитие", отреагировала на поведение Максима Галкина*, публично поклявшегося в верности Израилю и отправившегося с началом войны на Ближнем Востоке в турне по европейским городам.

Напомним, Галкин прихватил родных и улетел с ними на Кипр, где те живут после известных событий в Израиле и Палестине. Комик пытается зарабатывать на русскоязычных, хорошо помнящих его выступления в России.

Драпеко же считает, что шоумен уже не представляет никакого интереса и пытается изгаляться, как только возможно. Разговоры Максима о России в залах также встречают прохладно – а он, между тем, все еще не может предложить никаких альтернатив.

Елена напомнила, что Европа точно не страдает от недостатка артиста. Поэтому все, что остается Галкину – "выпрыгивать из трусов".

75-летняя артистка назвала сбежавших "несчастными" и предложила говорить о достойных ныне актерах и музыкантах на российской сцене. Часто бывает в Донбассе и потому знает, о чем говорит – хвалит Олега Чернова, колесящего с гитарой и устраивающего туры за собственные средства, Анну Артамонову и актрису театра Et Cetera Анну Калягину.

"Вот про этих людей надо говорить в уважаемой прессе, а не про всякую мерзость типа "Галкина*, Пугачевой и Хаматовой", – высказалась артистка.

*признан иностранным агентом решением Минюста
Источник: АиФ ✓ Надежный источник
По теме

После скандального интервью Цыганова получила тяжелый удар

Артистку не стали поздравлять с юбилеем

Раскрыто истинное отношение Бурковского к России после отъезда

И объяснила, почему сын уехал в США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей