Галкин* поиздержался: беглый артист вернулся на родину

Юморист-иноагент анонсировал длительные гастроли по 12 городам Израиля

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

Быть главой семьи непросто, особенно когда жена – некогда известная певица с большими запросами, прекратившая концертную деятельность, да еще и двое детей растут. Сегодняшняя жизнь Максима Галкина* не укладывается в рамки обычной человеческой логики. Израиль полыхает войной, а юморист спокойно планирует гастроли, чтобы заработать.



Получить денег на шуточках про Россию шоумен планирует с размахом. 16 выступлений запланировал активный артист, не желая сидеть сложа руки. Его не пугают ни ракетные обстрелы, ни бомбежки, из-за которых множество артистов массово отменили гастроли, он включил "чес" и намерен прокатиться по воюющей стране с всплесками юмора. Что делать – дети хотят кушать и учиться в элитной израильской школе, поэтому заботливому отцу приходится рисковать жизнью.

Поразительно, но опасная ситуация в объятой войной стране не остановила желающих послушать опального комика. Распроданы все билеты – пришлось даже дополнительно назначать концерты. "Картисы" (билеты на иврите) ценой примерно в 400 шекелей или 9000 рублей разлетелись моментально.

Впрочем, неудивительна такая активная гастрольная деятельность Галкина*. Прекратившая концертировать Пугачева в Израиле не имеет права на пенсии, поскольку не работала в этой стране 10 лет и не делала отчисления в местный пенсионный фонд. Так что все, что ждет народную артистку СССР – пособие по старости.

Недавно Максим Галкин* жаловался на сложности с работой, уверяя, что во всем виновата Россия, вредящая ему даже в Израиле.

*признан иноагентом на территории РФ