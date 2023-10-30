Как Галкин* и SHAMAN оказались по разные стороны баррикад

Звезд объединяет Пугачева

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У некогда популярного в России юмориста Максима Галкина* и чуть ли не самого популярного певца Ярослава Дронова намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Объединяет двух звезд народная артистка СССР Алла Пугачева.

SHAMAN, как известно, начинал восхождение на музыкальный Олимп с рейтинговых программ на отечественном ТВ. На шоу "Фактор А" он занял третье место, однако Алла Пугачева особо отметила способности молодого исполнителя, вручила ему специальный приз и денежную премию.

Максим Галкин* добился большего – из простого фаворита он стал мужем Примадонны. В свое время он был одним из самых востребованных и высокооплачиваемых российских артистов, теперь эту нишу занимает SHAMAN.

Правда, в политических взглядах звезды принципиально разошлись. Муж Аллы Пугачевой не просто критикует СВО, он еще и делает русофобские заявления. SHAMAN же – патриот не только на слове, но и на деле.

По разные стороны баррикад они оказались также после исполнения хитов покойного Юрия Шатунов. В социальных сетях гуляют отрывки из выступлений Максима Галкина* в Европе, на которых он зачем-то исполняет песни "Ласкового мая", но свой лад.

Однако пародии на звезду пришлись публике не по вкусу, поэтому юмориста возненавидели пользователи Сети. А вот Ярослава Дронова, наоборот, совсем недавно хвалили за композицию "Седая ночь".

*Признан иностранным агентом в РФ