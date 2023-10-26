Лещенко влепил SHAMAN смачную оплеуху

За что певец невзлюбил молодого коллегу

Автор и исполнитель песен SHAMAN сегодня является одним из самых популярных отечественных артистов. Поклонники ценят его и за творческие способности, и за патриотическую позицию. Кроме того, звезда пользуется огромной поддержкой у более именитых коллег.

Однако народный артист РСФСР Лев Лещенко не относится к их числу. Своеобразным признанием Ярослава Дронова со стороны звезд российской эстрады стал клип на песню "Встанем", котором снялись Александр Маршал, Николай Басков, Лариса Долина, Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Николай Расторгуев и другие.

Лев Лещенко тоже придерживается патриотических взглядов. В свое время он приветствовал возвращение Крыма в состав России, а также поддержал решение президента о начале СВО. Однако к SHAMANу мэтр остался равнодушен.

Более того, исполнитель хита "Команда молодости нашей" высказал сомнение относительно результатов исследования ВЦИОМ, в рамках которого SHAMAN был признан лидером российской эстрады.

"Когда у него появится избранное, не одна-две-три песни, а пяток-десяток альбомов, тогда мы и сможем сказать, что он номер один", – отрезал мэтр.



У многих поклонников Ярослава Дронова резонно возник вопрос, за что Лев Лещенко невзлюбил молодого коллегу. Ответ дал сам исполнитель в интервью Давиду Виннеру.

"Он эксплуатирует так усиленно эту тему. Я считаю, что очень осторожно с этим надо обращаться, с таким материалом",

– заявил Лев Лещенко, влепив SHAMAN смачную оплеуху за, возможно, чрезмерную эксплуатацию темы патриотизма.