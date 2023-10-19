SHAMAN поплатился за популярность страшными мучениями

SHAMAN поплатился за популярность страшными мучениями
SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Певец сделал откровенное признание

Певец и композитор SHAMAN сегодня является одним из самых востребованных и, соответственно, выколачиваемых российских артистов. Миллионы граждан нашей страны любят звезду за уникальные вокальные способности. А коллеги уважают его за патриотическую позицию.

Олег Газманов, Николай Расторгуев, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Николай Басков, Александр Маршал, Григорий Лепс и другие именитые звезды сочли за честь поддержать своего молодого коллегу, приняв участие в съемках клипа на песню Ярослава Дронова "Встанем", которая мгновенно стала хитом.

SHAMAN начал восхождение на музыкальный Олимп еще десять лет назад. Его хвалила и награждала сама Алла Пугачева. Однако широкую известность певец обрел лишь недавно, когда выпустил трек "Я русский".

Популярности исполнителя способствовал, в том числе, его уникальный образ. Особое внимание публики привлекла прическа звезды. Раньше SHAMAN носил дреды, заплетенные из собственных волос (на фото).

Однако необычный внешний вид не только притягивал взгляды публики, но и приносил певцу страшные мучения. В интервью изданию "Дни.ру" Ярослав Дронов признался, что с радостью избавился от дредов.

"Ведь до этого приходилось долго привыкать спать на этих жестких веревочках. Избавиться от этих мучений я захотел сам", – подчеркнул SHAMAN.

Ранее мы рассказывали, как Алла Пугачева спасла жизнь Ярославу Дронову.

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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