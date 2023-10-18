Разин угрожает проклясть SHAMAN'a после концерта в честь Шатунова

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Экс-продюсер культовой группы 90-х Андрей Разин ополчился против артистов, решивших почтить память покойного певца концертом, и обозвал всех негодяями.
Разин твердит, что мероприятие проклято, и обещает "много месяцев каждую пятницу проклинать" самих музыкантов и близких. Начало обещано на первый день ноября.
Трибьют "Здесь был Юра" между тем прошел успешно и в теплой дружеской обстановке. В восторге остались зрители, улыбками и аплодисментами реагировали на исполнение песен Шатунова его вдова и дети. И только бывшему продюсеру легендарного коллектива не по душе состоявшееся мероприятие.
Задолго до начала концерта он проклинал и желал смерти и болезней тем, кто в означенный день рискнет выйти на сцену. Андрей Разин уверял, что шедшие против него никогда не выживали. А на концерте выступали звезды российского музыкального олимпа – включая SHAMAN'а.
Павел Рудченко, музыкальный критик, причину столь неоднозначной агрессии со стороны экс-продюсера видит в банальном негодовании по поводу того, что получать прибыль с творчества Юрия Шатунова Разин больше не сможет. И альбом, который выпустят после трибьюта, выйдет под другим лейблом, не имеющим прямого отношения к группе "Ласковый май".
Напомним, недавно Андрею Разину, уехавшему за границу, предсказывали безденежье и нищету.
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