Разин угрожает проклясть SHAMAN'a после концерта в честь Шатунова

Бывший продюсер "Ласкового мая" рвет и мечет, изрыгая проклятия в адрес участникам памятного вечера

Экс-продюсер культовой группы 90-х Андрей Разин ополчился против артистов, решивших почтить память покойного певца концертом, и обозвал всех негодяями.

Разин твердит, что мероприятие проклято, и обещает "много месяцев каждую пятницу проклинать" самих музыкантов и близких. Начало обещано на первый день ноября.

Трибьют "Здесь был Юра" между тем прошел успешно и в теплой дружеской обстановке. В восторге остались зрители, улыбками и аплодисментами реагировали на исполнение песен Шатунова его вдова и дети. И только бывшему продюсеру легендарного коллектива не по душе состоявшееся мероприятие.

Задолго до начала концерта он проклинал и желал смерти и болезней тем, кто в означенный день рискнет выйти на сцену. Андрей Разин уверял, что шедшие против него никогда не выживали. А на концерте выступали звезды российского музыкального олимпа – включая SHAMAN'а.

Павел Рудченко, музыкальный критик, причину столь неоднозначной агрессии со стороны экс-продюсера видит в банальном негодовании по поводу того, что получать прибыль с творчества Юрия Шатунова Разин больше не сможет. И альбом, который выпустят после трибьюта, выйдет под другим лейблом, не имеющим прямого отношения к группе "Ласковый май".

Напомним, недавно Андрею Разину, уехавшему за границу, предсказывали безденежье и нищету.

