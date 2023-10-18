Разин угрожает проклясть SHAMAN'a после концерта в честь Шатунова

Разин угрожает проклясть SHAMAN'a после концерта в честь Шатунова
Андрей Разин. Фото: Viktor Chernov/Russian Look globallookpress.com
Бывший продюсер "Ласкового мая" рвет и мечет, изрыгая проклятия в адрес участникам памятного вечера

Экс-продюсер культовой группы 90-х Андрей Разин ополчился против артистов, решивших почтить память покойного певца концертом, и обозвал всех негодяями.

Разин твердит, что мероприятие проклято, и обещает "много месяцев каждую пятницу проклинать" самих музыкантов и близких. Начало обещано на первый день ноября.

Трибьют "Здесь был Юра" между тем прошел успешно и в теплой дружеской обстановке. В восторге остались зрители, улыбками и аплодисментами реагировали на исполнение песен Шатунова его вдова и дети. И только бывшему продюсеру легендарного коллектива не по душе состоявшееся мероприятие.

Задолго до начала концерта он проклинал и желал смерти и болезней тем, кто в означенный день рискнет выйти на сцену. Андрей Разин уверял, что шедшие против него никогда не выживали. А на концерте выступали звезды российского музыкального олимпа – включая SHAMAN'а.

Павел Рудченко, музыкальный критик, причину столь неоднозначной агрессии со стороны экс-продюсера видит в банальном негодовании по поводу того, что получать прибыль с творчества Юрия Шатунова Разин больше не сможет. И альбом, который выпустят после трибьюта, выйдет под другим лейблом, не имеющим прямого отношения к группе "Ласковый май".

Напомним, недавно Андрею Разину, уехавшему за границу, предсказывали безденежье и нищету.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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