Клеймо одной роли или проклятие: как живет самый уродливый актер СССР

Клеймо одной роли или проклятие: как живет самый уродливый актер СССР
Владимир Толоконников. Фото: Viktor Chernov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Актеру отказывали в поступлении в вузы из-за лица

Советский актер Владимир Толоконников стал известен посте яркой роли Полиграфа Шарикова в фильме "Собачье сердце". После этого он снимался во множестве кинолент. Однако после этой роли его уже сложно было ассоциировать с кем-то другим, тогда роль нависла над ним как клеймо или проклятие. На пути к успеху Толоконников встретил немало трудностей и преград. 

Владимир Толоконников с детства тянулся к творчеству, обожал рисовать и выступать на школьных праздниках. В юношестве он мечтал стать или художником, или летчиком. Но уже под конец учебы ему стало ясно, что он тяготеет именно к сцене. Путь к мечте оказался тернистым. Перед тем как подавать документы в театральные вузы Москвы, Толоконников окончил драмкружок Михаила Азовского. Но его все равно не брали в вузы. Во ВГИКе ему прямо сказали, что всему виной его внешность. Тем не менее, это и стало его "коньком". 

Его называли самым уродливым актером СССР именно после роли Шарикова в фильме "Собачье сердце". Приплюснутый лоб, огромный рот и торчащие уши и правда не придавали Владимиру Толоконникову обаяния и шарма. Впрочем, это никак не смущало его и не мешало ему развиваться в карьере. 

Недавно уже изменившийся и постаревший Толоконников снялся в комедии "СуперБобровы" в роли смешного деда. Российский зритель с удовольствием воспринял новую роль известного актера. 

Источник: Kinoafisha.info ✓ Надежный источник
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