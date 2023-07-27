Роковое имя Мария: какое проклятие нависло над Григорьевым-Апполоновым

Певец не может обрести счастье

Личную жизнь солист "Иванушек" в последнее время держит в тайне. Впрочем, учитывая ряд провальных отношений, его можно понять. По-настоящему любил он дважды, причем обе его главные спутницы были с именем Мария. Интересно и то, что в конце концов и первая, и вторая возлюбленные Андрея Григорьева-Апполонова ушли от него к баскетболистам.

Кому-то это покажется лишь совпадением, но экстрасенс Марианна Абравитова уверена, что над артистом нависло проклятие, а имя Мария для него стало роковым. Эксперт считает, что такие женщины не делают его счастливым, а наоборот губят. Более того, они изначально появляются в его жизни на время, а солист "Иванушек" при этом делает на отношения с ними большие ставки.

"Они приходят отработать свою карму, а затем двигаются дальше – к другим мужчинам", – рассказала экстрасенс о возлюбленных Андрея Григорьева-Апполонова.

И так будет продолжаться дальше, если сам музыкант не решит что-то поменять. Сейчас, по мнению Марианны Абравитовой, он сам себе мешает стать счастливым. Если артист навсегда откажется от женщин с именем Мария, то есть шанс, что в его жизни появится новый брак. И он будет успешным.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о других проблемах в жизни солиста "Иванушек". Как выяснилось, бизнес Андрея Григорьева-Апполонова оказался на грани краха.