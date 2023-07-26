Бизнес рыжего из "Иванушек" оказался на грани краха

Бизнес рыжего из "Иванушек" оказался на грани краха
Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Бизнес не принес окупаемости

Музыкант Андрей Григорьев-Апполонов не только построил карьеру в шоу-бизнесе, но и стал бизнесменом. Артист в 2021 году открыл ресторан "Рыжая еда", правда, его общепит мало кто посещал. По итогам прошлого года заведение заработало всего 8,1 миллиона рублей, а прибыли 18 тысяч рублей, что очень мало для бизнеса. Выходит, что ресторан не окупился. 15 июля солист "Иванушек" Андрей Григорьев-Апполонов покинул свой бизнес.

Напомним, Григорьев-Апполонов живет в своем родном солнечном городе Сочи много лет. Он жил с родителями в обычной пятиэтажке. Лидер "Иванушки International" знает город от и до, а его любимое место – сочинская набережная. Именно там будущая звезда начала зарабатывать, танцуя брейк-данс на улицах.

Ресторан на колесах "Рыжая еда" был открыт совместно с шеф-поваром и основателем бренда "Янхук" в 2021 году. В трейлере продавали фастфуд. Сеть была открыта сразу в нескольких российских городах, но оказалась не востребована. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что солист "Иванушек" Кирилл Туриченко сделал предложение возлюбленной Дарье Тарасовой. 

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