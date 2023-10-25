SHAMAN одним жестом поставил на место Стаса Михайлова

SHAMAN одним жестом поставил на место Стаса Михайлова
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Народный артист потерпел фиаско

Путь Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, на вершину музыкального Олимпа оказался весьма тернистым. Еще десять дет назад молодой артист покорял проекты "Фактор А" и "Голос", а теперь он является признанным лидером отечественной эстрады, которого поддерживают треть участников опроса ВЦИОМ.

Безусловно, SHAMAN покорил российскую публику не только благодаря вокальным данным, но и из-за патриотической позиции. Написанные и исполненные им песни хиты "Я русский" и "Встанем" оказалась очень актуальны на фоне СВО, поэтому мгновенно стали хитами.

31-летний артист всего за полтора года умудрился обойти не только главного певца-патриота страны Олега Газманова, но и любимца женской публики Стаса Михайлова. Последнего Ярослав Дронов побил по популярности на YouTube.

Поставить народного артиста России на место молодому исполнителю помог красивый жест в сторону своих поклонников. В отличии от Стаса Михайлова, SHAMAN грамотно подошел к "разогреву" аудитории, что важно делать перед каждым выходом трека.

"Артисту важно умение вести социальные сети, готовить креативный контент, постить согласно правильному таймингу, разогревать аудиторию, быть живым и ярким",

– раскрыла суть алгоритмов YouTube продюсер Кристина Мар. По ее словам, одних вокальных данных для успеха уже недостаточно.

Ранее мы назвали имя человеком, покровительством которого пользовался SHAMAN на взлете карьеры. 

Фоторепортаж
В полку патриотов прибыло: какие звезды отказались от критики СВО
Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Диана Арбенина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Роман Билык. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com Миша Марвин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алексей Кортнев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
По теме

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей