SHAMAN одним жестом поставил на место Стаса Михайлова

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Путь Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, на вершину музыкального Олимпа оказался весьма тернистым. Еще десять дет назад молодой артист покорял проекты "Фактор А" и "Голос", а теперь он является признанным лидером отечественной эстрады, которого поддерживают треть участников опроса ВЦИОМ.
Безусловно, SHAMAN покорил российскую публику не только благодаря вокальным данным, но и из-за патриотической позиции. Написанные и исполненные им песни хиты "Я русский" и "Встанем" оказалась очень актуальны на фоне СВО, поэтому мгновенно стали хитами.
31-летний артист всего за полтора года умудрился обойти не только главного певца-патриота страны Олега Газманова, но и любимца женской публики Стаса Михайлова. Последнего Ярослав Дронов побил по популярности на YouTube.
Поставить народного артиста России на место молодому исполнителю помог красивый жест в сторону своих поклонников. В отличии от Стаса Михайлова, SHAMAN грамотно подошел к "разогреву" аудитории, что важно делать перед каждым выходом трека.
"Артисту важно умение вести социальные сети, готовить креативный контент, постить согласно правильному таймингу, разогревать аудиторию, быть живым и ярким",
– раскрыла суть алгоритмов YouTube продюсер Кристина Мар. По ее словам, одних вокальных данных для успеха уже недостаточно.
Ранее мы назвали имя человеком, покровительством которого пользовался SHAMAN на взлете карьеры.
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