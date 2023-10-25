SHAMAN одним жестом поставил на место Стаса Михайлова

Народный артист потерпел фиаско

Путь Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, на вершину музыкального Олимпа оказался весьма тернистым. Еще десять дет назад молодой артист покорял проекты "Фактор А" и "Голос", а теперь он является признанным лидером отечественной эстрады, которого поддерживают треть участников опроса ВЦИОМ.

Безусловно, SHAMAN покорил российскую публику не только благодаря вокальным данным, но и из-за патриотической позиции. Написанные и исполненные им песни хиты "Я русский" и "Встанем" оказалась очень актуальны на фоне СВО, поэтому мгновенно стали хитами.

31-летний артист всего за полтора года умудрился обойти не только главного певца-патриота страны Олега Газманова, но и любимца женской публики Стаса Михайлова. Последнего Ярослав Дронов побил по популярности на YouTube.

Поставить народного артиста России на место молодому исполнителю помог красивый жест в сторону своих поклонников. В отличии от Стаса Михайлова, SHAMAN грамотно подошел к "разогреву" аудитории, что важно делать перед каждым выходом трека.

"Артисту важно умение вести социальные сети, готовить креативный контент, постить согласно правильному таймингу, разогревать аудиторию, быть живым и ярким",

– раскрыла суть алгоритмов YouTube продюсер Кристина Мар. По ее словам, одних вокальных данных для успеха уже недостаточно.

Ранее мы назвали имя человеком, покровительством которого пользовался SHAMAN на взлете карьеры.