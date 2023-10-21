Шокированные фанаты Шатунова вывели SHAMAN’а на чистую воду: "Ходим на могилу"

Шокированные фанаты Шатунова вывели SHAMAN’а на чистую воду: "Ходим на могилу"
Певец SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Поклонники очень недовольны произошедшим

Несколько дней назад в столице отгремел вечер памяти, посвященный легенде российской эстрады Юрию Шатунову. В этом году символу целого поколения могло бы исполниться 50 лет. Поклонники очень ждали торжественный концерт, однако некоторые были весьма разочарованы тем, как его организовали.

Так, люди обратили внимание, что на мероприятие не пригласили близких товарищей покойной знаменитости. Напротив, вечер памяти превратился в звездную тусовку "без души". Хиты Шатунова перепевали люди, многие из которых не имели к нему никакого отношения при жизни.

Песни покойного исполнили Сергей Жуков, Алсу, Дмитрий Маликов и даже внезапно объявившийся Александр Ревва. Особое недовольство у части фанатов вызвал молодой певец Ярослав Дронов, известный широкой публике под псевдонимом SHAMAN. Людям не понравилось, что он исполнил хит Шатунова на свой манер.

Более того, внимательные фанаты вывели Дронова на чистую воду. Люди подчеркнули, что молодой певец даже не знал покойную звезду и не был у него на похоронах. Такое отношение организаторов к проведению мероприятия шокировало преданных поклонников Шатунова, продолжающих чтить его память.

"Я плачу, потому что Юра мне дорог. Мы ходим к нему на могилу каждый месяц, мы его почитаем. И мне не нравится этот концерт, потому что SHAMAN Юру вообще никогда не знал", – заявила одна из поклонниц Юрия.

Источник: Мsk1 ✓ Надежный источник

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