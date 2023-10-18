Оскандалившийся Ревва неожиданно объявился в Москве и замахнулся на святое

Оскандалившийся Ревва неожиданно объявился в Москве и замахнулся на святое
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоумен давно залег на дно

Популярный российский комик Александр Ревва после известных событий прошлого года неожиданно пропал со всех радаров. Даже ходили слухи, что шоумен эмигрировал в Европу и решил обосноваться в Испании. Его неожиданное появление в российской столице произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Ревва снова предстал перед публикой на концерте, посвященном памяти любимца россиян, покойного певца Юрия Шатунова. Мало кто из присутствующих ожидал, что Александр появится на этом мероприятии.

Стоит отметить, что поведение юмориста у многих вызывает недовольство. Более того, недавно разразился серьезный скандал вокруг его имени. Общественники попросили проверить Александра по статье о дискредитации армии.

Как видно, это весьма примечательное обстоятельство не помешало артисту прибыть в Москву и даже покуситься на "святое". Опальный юморист поднялся на сцену и исполнил старенький хит Шатунова "Глупые снежинки". Как известно, для многих покойный певец стал символом молодости. Надо полагать, некоторых фанатов исполнение песни их кумира устами Реввы не на шутку разозлило.

К слову, недавно в информационном пространстве разразился другой скандал. Люди активно обсуждали "нищенский" подарок долларового миллионера Реввы собственной матери.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

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