Покровитель SHAMAN вышел из тени: и это не жена

Россияне подозревали нескольких человек

SHAMAN за минувшие десять лет продел огромный творческий путь от участника рейтинговых музыкальных проектов – "Фактор А", "Голос" – до признанного лидера отечественной эстрады. Особенно ярко певец и автор песен заявил о своих способностях полтора года назад, покорив музыкальный Олимп хитами "Я русский" и "Встанем".

Далеко не все россияне готовы были признать, что артист добился успеха самостоятельно. Народу было интересно, нет ли у Ярослава Дронова покровителей. Аллу Пугачеву, которая в свое время спасла жизнь молодому исполнителю, исключили сразу.

К моменту, когда SHAMAN стал известным на всю страну, Алла Пугачева уже успела уехать. Зато подозрения пали на Григория Лепса, который придерживается более патриотических взглядов.

Не секрет, что SHAMAN поддерживал хорошие отношения с именитым коллегой и за пределами сцены. Исполнитель "Рюмки водки" даже подарил Ярославу Дронову серебряный крест из собственной линейки украшений.

Однако тайну раскрыла сама покровительница, которая внезапно вышла из тени. И, как оказалось, это не жена, которую ранее Дронов называ. Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала "Пятому каналу", как помогла звезде прийти к успеху. Телеведущая напомнила о сотрудничестве с исполнителем. В частности, его песни звучали в ледовых шоу Евгения Плющенко.

"И я рада, что с наших шоу начался его, действительно, звездный путь. Потому что в него еще никто не верил, его вообще никто не знал", – заявила Яна Рудковская.

Она также согласилась, что SHAMAN сегодня является лучшим артистом на российской эстраде, особенно отметив патриотические взгляды певца.

Сам Дронов утверждал, что своим успехом обязан своей жене, которая была единственным человеком, кто поддерживал его во всех начинаниях.