Рудковская отреагировала на слова Билана о нехватке опыта в продюсировании

Рудковская отреагировала на слова Билана о нехватке опыта в продюсировании
Яна Рудковская. Фото: Evgeny Philippov/www.globallookpress.com
Вывести светскую львицу из себя оказалось непросто

Звездный продюсер Яна Рудковская заявила журналистам, что поддерживает с Димой Биланом взаимоуважительные и дружеские отношения. Светская львица, отвечая на слова Билана о недостатке профессионального опыта, заявила, что у нее за спиной – восемнадцать лет работы вместе с Димой.

Напомним, Яна являлась продюсером Билана более 15 лет. Вдвоем прошли и взлеты, и падения. В годы сотрудничества он взял победу на Евровидении – тот случай, который принес победу стране и самому певцу в этом конкурсе.

Рудковская же была настроена благожелательно – лишь заявила, что ее опыт не имеет значения, если говорить о результате 18 лет совместной работы. Яна до сих пор находится в дружеских отношениях с Димой – называет его свои большим другом и партнером.

"И остаемся ими до сих пор. Таких союзов можно по пальцам пересчитать в шоу-бизнесе" – высказалась Рудковская.

А началось все с интервью, на котором Билан сообщил, что перезнакомил Рудковскую со многими представителями российского шоу-бизнеса и позволил говорить, что та является его продюсером. Тот самый момент, утверждает певец, обговаривался.

Ранее "Утро" рассказывало об экстренной госпитализации Билана.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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