Билана экстренно госпитализировали: все концерты отменены

У певца серьезные проблемы с голосом

Исполнитель Дима Билан госпитализирован в одну из больниц Москвы – в настоящее время он находится под наблюдением специалистов.

Певец, по некоторым данным, уже перенес на неопределенный срок запланированные по российским городам концерты. Причиной госпитализации стал затянувшийся бронхит. Чтобы не рисковать здоровьем, Билан решил отказаться от перелетов и переездов.

А SHOT сообщает, ссылаясь на собственные источники, что у Димы возникли проблемы с голосом из-за заболевания. Когда состоятся обещанные концерты, пока что никто не знает. Организаторы обещают поклонникам новые даты.

Сам Билан остался в Москве, где намерен всерьез взяться за лечение. Согласно приведенным данным, у певца острый бронхит.

Неизвестно, как болезнь отразится на съемках певца в шоу "Голос", где он выступает в качестве наставника. Ранее мы писали о неожиданном решении, которое принял певец в одном из выпусков.