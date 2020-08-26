Билан попал в больницу

Билан попал в больницу
Дима Билан. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец дал несколько концертов с высокой температурой

Диму Билана госпитализировали. У артиста воспаление легких. О своей болезни рассказал сам певец в соцсетях.

Исполнитель хита "Молния" несколько часов назад провел прямой эфир в "Инстаграм". Билан решил ответить на критику в Сети, объяснив, что не всем знаменитостям все дается легко, а многие неприятные стороны жизни он скрывает.

Ночь певец провел в роскошном отеле "Националь" с видом на московский Кремль. При этом он признался: несмотря на активность в соцсетях, многие не подозревают, чем на самом деле занимается артист в ту или иную минуту.

"А в данный момент я в больнице",

– заявил Билан. Певец рассказал, что дал несколько концертов с ангиной и температурой. Неделю он лечился сам, но затем решил, что больше не будет переносить болезнь на ногах.

"У меня воспаление легких",

– признался победитель "Евровидения – 2009". По словам певца, вчера у него была температура выше +38°C. При этом коронавируса у него нет – все тесты оказались отрицательными, заверил Билан.

Затем артист не выдержал и осудил тем, кто думает, что звезде все дается легко. Он добавил, что много раз попадал в больницу по тем или иным причинам, но об этом не рассказывал. "Я что, каждый раз ною?" – заключил певец.

Напомним, что Дима Билан вошел в десятку самых успешных молодых звезд этого года по мнению Forbes. За 2019 г. артист заработал $6.8 миллионов.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Лукашенко обращается исключительно к Путину: политолог о влиянии России на Белоруссию

Даже после многочисленных выпадов в сторону Москвы Батька в первую очередь советуется с российским коллегой в критических ситуациях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей