Певец дал несколько концертов с высокой температурой

Диму Билана госпитализировали. У артиста воспаление легких. О своей болезни рассказал сам певец в соцсетях.

Исполнитель хита "Молния" несколько часов назад провел прямой эфир в "Инстаграм". Билан решил ответить на критику в Сети, объяснив, что не всем знаменитостям все дается легко, а многие неприятные стороны жизни он скрывает.

Ночь певец провел в роскошном отеле "Националь" с видом на московский Кремль. При этом он признался: несмотря на активность в соцсетях, многие не подозревают, чем на самом деле занимается артист в ту или иную минуту.

"А в данный момент я в больнице",

– заявил Билан. Певец рассказал, что дал несколько концертов с ангиной и температурой. Неделю он лечился сам, но затем решил, что больше не будет переносить болезнь на ногах.

"У меня воспаление легких",

– признался победитель "Евровидения – 2009". По словам певца, вчера у него была температура выше +38°C. При этом коронавируса у него нет – все тесты оказались отрицательными, заверил Билан.

Затем артист не выдержал и осудил тем, кто думает, что звезде все дается легко. Он добавил, что много раз попадал в больницу по тем или иным причинам, но об этом не рассказывал. "Я что, каждый раз ною?" – заключил певец.

Напомним, что Дима Билан вошел в десятку самых успешных молодых звезд этого года по мнению Forbes. За 2019 г. артист заработал $6.8 миллионов.