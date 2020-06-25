Молодые и богатые: названы самые успешные российские звезды младше 40 лет

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Егор Крид. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Александр Овечкин. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com Ксения Собчак Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рейтинг возглавили знаменитые артисты и спортсмены

Названы самые успешные звезды России моложе 40 лет. В список вошли спортсмены, музыканты, блогеры и другие артисты, которые за прошедший год больше всех заработали и оказались наиболее популярными среди россиян. Рейтинг составил Forbes.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

На первом месте оказался Хабиб Нурмагомедов. С 1 мая 2019 по 30 апреля 2020 чемпион UFC заработал больше всех – $16,5 млн. Лидирует боец и по упоминаниям в СМИ. Стоит отметить, что в рейтинге за прошлый год Нурмагомедов также был первым.

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Следом идет Ольга Бузова. Ведущая "Дома-2", как и в прошлом году, оказалась на втором месте. Однако доход звезды из-за отмены концертов в связи с пандемией упал – певице удалось заработать $2,7 млн.

Егор Крид. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Следующий в рейтинге – Егор Крид с доходом в $6,9 млн за год. Певцу удалось подняться с четвертого места и обогнать хоккеиста Александра Овечкина, заработавшего $15,1 млн.

Александр Овечкин. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com

И замыкает пятерку лидеров Ксения Собчак. Телеведущая переместилась с 12 места благодаря выросшему в четыре раза доходу. За год жена Константина Богомолова заработала $4,4 млн.

Ксения Собчак Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Также в рейтинг Forbes вошли Тимати, Дима Билан, Полина Гагарина, Артемий Панарин, Баста и ряд других успешных звезд российского шоу-бизнеса и спорта.

Карина СИРАЗОВА

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