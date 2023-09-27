Дима Билан потряс "Острой бритвой"

Дима Билан потряс "Острой бритвой"
Фото: пресс-служба
Певец снова удивил публику

Дима Билан всегда тщательно выбирает музыкальный материал. Именно поэтому у него не бывает проходных песен. Особое внимание артист уделяет первоклассной поэзии и запоминающейся музыке. И, кажется, теперь он нашел идеально подходящих для этого авторов.

Свежий хит Димы Билана "Острой бритвой" родился благодаря стихам победителя в номинации "Поэт года" Российской национальной музыкальной премии "Виктория" Михаила Гуцериева, который считается сегодня главным и самым плодовитым хитмейкером российской эстрады, и музыки композитора Дарьи Кузнецовой – обладательницы премий "Золотой граммофон", "Шансон года" и дипломов "Песни года". Звездный дуэт!

Кстати, именно Дарье Кузнецовой артист обязан появлением в репертуаре очередной стильной композиции – у него было выбор из нескольких песен, но Билан доверился хорошему вкусу Кузнецовой, которая и предложила остановиться на "Острой бритвой". Таким образом, она является и продюсером, чутко чувствующим запросы аудитории и образ артиста.

Дарья Кузнецова работает с такими топовыми исполнителями, как Алсу, Emin, Зара и многими другими. Ее музыка всегда изобилует средствами выразительности – тут и игра с фактурой, мелодией, жанрами, и соединение контрастов. Это именно то, что так любит Дима Билан, который часто экспериментирует с музыкальными стилями. Например, когда записывал хит "Про белые розы", то хотел, чтобы звук напоминал тот, что был у Юрия Шатунова на излете СССР. Поэтому использовался ламповый усилитель, который добавил теплоты песне, чтобы слушатели погрузились в ностальгию по 80-90-м.

Работа над композицией "Острой бритвой" снова сопровождалась поиском новых красок, нового звучания. Песня стала внутренним вызовом певца самому себе. Ведь, по словам певца, находить нового себя – это всегда интересная задача. Написанная Кузнецовой музыка идеально подчеркнула образность и глубину поэзии Михаила Гуцериева, напоминающей глоток чистой родниковой воды в жаркий день. Он точен в рифмах и убедителен в смыслах. И за это любим всеми звездами и их поклонниками.

Это не первая их совместная работа – Михаил Сафарбекович в 2016-м написал для Билана суперхит "Неделимые". И сегодня понятно, что новую работу тоже ждет успех. Впервые "Острой бритвой" артист представил на концерте в столичном "Крокусе" в феврале этого года. Тогда зал взорвался аплодисментами и криками "браво!", ведь в песне цепляло все – пронзительные слова, красивая музыка. А теперь все оценят и клип, созданный Димой Литвиненко, знакомого многим как режиссер фильмов "Жара", "Елки новые" и "Елки последние". Снимался клип в закрытом на ночь питерском метро, поездах разных эпох, электричках и на самом красивом вокзале Северной столицы – Витебском. У Димы Билана здесь несколько образов, его герой путешествует по временам и эпохам в поисках себя и в поисках любви.

Это видео – настоящий, полный эстетики и вкуса, художественный короткометражный фильм с драматургией, конфликтом, романтичным сюжетом и даже трюками каскадеров. Он будет частью большого сериала "Вселенная GM", объединяющей клипы общей историей магического артефакта и слоганом "Не бойся своих желаний. Бойся их последствий".

Главным героям вселенной, рожденной музыкой Дарьи Кузнецовой и стихами Михаила Гуцериева, стали первовеликие звезды российского шоу-бизнеса, которым волшебный артефакт помогает достичь желаемых целей. Зрители уже видели "Покажу паранойю" TSOY, "Рядом, но не вместе" Ани Лорак, "Не пытайся повторить" Сергея Лазарева и "Верни" Ольги Бузовой.

Фото: пресс-служба

Видео на "Острой бритвой" Билана стало прекрасным продолжением этого захватывающего дух замысла. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Клинтон сделала дерзкий выпад в адрес Путина

Политик забыла об этикете

Вскрылась неожиданная правда о взрывах на "Северных потоках"

Внимание общественности приковано к скандальному инциденту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей