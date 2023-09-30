Билан вышвырнул участницу "Голоса" со сцены из-за одного промаха

Победительница минувшего сезона разочаровала жюри

После слепых прослушивания на шоу "Голос. Уже не дети" стартовал новый этап – "поединки" между участниками. Как правило, наставники выбирают из команды по участнику и просят перепеть какую-либо песню. А затем остается кто-то один.

Так, Алиса Кожикина и Рената Таирова встали в пару по решению Димы Билана, давно сидящего в кресле наставников. 20-летняя Алиса прекрасно исполнила композицию, однако никто из судей не решил к ней повернуть кресло – кроме Билана на последней секунде.

Наставник предложил конкурсантке перепеть "Шагай" Полины Гагариной. Та взялась за песню с огромным размахом – один куплет был на "ура", а затем участница вдруг начала плыть и допускать ошибки. А вот Таирова, пишут СМИ, потрясла жюри весьма корректным и грамотным исполнением Kissing You, и именно ее выбрал Билан, отказавшийся от победителя первого сезона детского "Голоса". Хотя Алиса не подала виду, что расстроилась.

Девушка призналась, что ни на кого не держит обиду. Рада, что смогла поучаствовать и выступить на сцене. Однако к этой речи готовилась "лет десять".

А ранее мы писали, что участник "Голоса" вступил в спор с Полиной Гагариной на глазах у всей команды – у молодого человека и наставницы явно расходились мнения по поводу того, как должна звучать песня.