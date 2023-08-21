Такого еще не было: Эрнст принял неожиданное решение по "Голосу"

Такого еще не было: Эрнст принял неожиданное решение по "Голосу"
Фото: кадр YouTube
Телепродюсеры решили сделать из проекта то, о чем никто не мог подумать

Новый сезон полюбившегося россиянам вокального шоу "Голос", который более 10 лет показывает Первый канал, будет весьма необычным. Дело в том, что в этот раз на сцену выйдут бывшие участники проекта "Голос. Дети". Правда, они уже не дети, о чем нам напоминает обновленное название телевизионного конкурса.

"Голос. Уже не дети" выйдет в эфир в сентябре 2023 года. Наставниками станут не трое, как это было в предыдущих детских сезонах, а четверо артистов, которых поклонники шоу хорошо знают. Вращающиеся кресла займут Полина Гагарина, Дима Билан, Егор Крид и Пелагея. 

Изначально ходили слухи, что в составе наставников будут Баста и МакSим, но если причины отсутствия последней всем хорошо известны (певица призналась в алкогольной зависимости, поэтому находилась в реабилитационном центре), то почему музыканта не будет в проекте, неизвестно.

Говорят, в шоу "Голос. Уже не дети" появятся Ярослава Дегтярева, которая потрясающе исполнила "Кукушку", Даниил Плужников как победитель третьего сезона, а также Елизавета Трофимова, известная как дочь Трофима. До выхода первых выпусков нового сезона остальные подробности, скорее всего, будут держать в секрете. 

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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