Звезда "Голоса" Ив Набиев раскрыл реальные доходы участников шоу

Звезда "Голоса" Ив Набиев раскрыл реальные доходы участников шоу
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артисты могут зарабатывать по миллиону в месяц

Ив Набиев – актер театра, суперфиналист восьмого сезона "Голос", победитель шоу "Успех". С 2016 года он – фронтмен группы "MenHouzen". С этим талантливым коллективом музыкант приехал на Второй Вятский Открытый фестиваль театра, кино и журналистики "На семи холмах". В Кирове певец дал эксклюзивное интервью "Утро.ру".

"Не то на серебре, на золоте едал; сто человек к услугам..." – писал Александр Грибоедов. Кажется, эта фраза вполне относится к артистам!

Это миф, что все артисты богаты. Я очень часто вижу звезд, которые даже не могут заплатить за себя по счету в кафе. При этом люди считают, что они очень богаты. У меня, например, нет ни дачи, ни машины. Да что там, я квартиру, и то смог купить не без помощи друзей – теперь вот отдаю долги. Хотя и не брал ипотеку.

Пентхаус с видом на Кремль?

Какой там! 60 метров, три комнаты в районе Третьего кольца столицы.

А сколько денег Вам нужно для комфортной жизни в месяц?

Я бы хотел зарабатывать в районе миллиона. Пока же в среднем получается около 300 тысяч. Хотя в декабре удается все-таки миллион заработать. При этом в ноябре можно вообще без рубля просидеть.

Участников "Голоса" можно считать богачами?

Те, кто был в первых сезонах, на этом проект хорошо поднялись. И у них карьера сложилась успешнее. А вот об участникам, как я, восьмого сезона и дальше, мне кажется, даже никто и не вспомнит. Я даже, признаюсь, не назову имена победителей. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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