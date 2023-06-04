Первый канал выступил с заявлением после слухов о закрытии "Голоса"

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Продюсер популярного телешоу "Голос" Юрий Аксюта поспешил с опровержением слухов о скором закрытии проекта. Музыкальный менеджер сообщил, что программа останется в эфире Первого канала.
Более того, указал продюсер, "Голос" пытаются адаптировать для более молодой аудитории среди зрителей. Телеруководство готовит кастинги для молодых талантов – речь идет о потенциальных конкурсантах для "Голос. Дети".
Напомним, ранее появилась информация о скором закрытии телепроекта и запуске музыкального шоу на Первом канале в другом формате. Последний сезон "Голоса" был завершен 2 июня, победу одержала 19-летняя Виктория Соломахина.
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