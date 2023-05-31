Эрнст навсегда закрывает шоу "Голос" на Первом канале - СМИ

Эрнст навсегда закрывает шоу "Голос" на Первом канале - СМИ
Фото: t.me/SVETSKlE_HRONIKI
Передачу назвали морально надоевшей

Телебоссы первой кнопки приняли окончательное решение по шоу "Голос" – программу будут закрывать. Константину Эрнсту надоели провальные рейтинги "Голоса". Первый канал уже готовит замену старому проекту – "Перепой звезду", где простые смертные будут состязаться со звездами в вокальном исполнении.

Продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что считает идею неплохой, если не одно "но". В "Голосе" все-таки была изюминка – шоу держало зрителя в напряжении из-за эмоций конкурсантов и жюри. А теперь аудитории обещают нечто вроде семейного шоу.

Однако, считает Ашуров, программу все равно пора закрывать – большей части россиян, смотрящих телевизор, "Голос" уже приелся.

Источник: Popcornnews ✓ Надежный источник
новости партнеров

Первую бригаду спецназначения Украины разнесли бомбами и ракетами

Удар Армии России был сокрушительным

Тревожная деталь в действиях Путина на Украине напугала США

Москва планомерно добивается поставленных целей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей