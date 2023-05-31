Эрнст навсегда закрывает шоу "Голос" на Первом канале - СМИ

Передачу назвали морально надоевшей

Телебоссы первой кнопки приняли окончательное решение по шоу "Голос" – программу будут закрывать. Константину Эрнсту надоели провальные рейтинги "Голоса". Первый канал уже готовит замену старому проекту – "Перепой звезду", где простые смертные будут состязаться со звездами в вокальном исполнении.

Продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что считает идею неплохой, если не одно "но". В "Голосе" все-таки была изюминка – шоу держало зрителя в напряжении из-за эмоций конкурсантов и жюри. А теперь аудитории обещают нечто вроде семейного шоу.

Однако, считает Ашуров, программу все равно пора закрывать – большей части россиян, смотрящих телевизор, "Голос" уже приелся.