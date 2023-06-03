Шоу "Голос" закрыли на "Первом" с грандиозным скандалом

Последнюю победительницу раскритиковали зрители

В финале 11 сезона "Голоса" одержала победу подопечная Полины Гагариной. Виктория Соломахина выступила с песней "Дельтаплан", которая сделала ее звездой и принесла один миллион победных рублей. Во время награждения девочка так распереживалась, что даже не смогла сказать и слова.

Однако последний выпуск шоу, которое, по слухам, будет окончательно закрыто по итогам этого сезона, оказался скандальным. Не все россияне считают, что Виктория была достойным кандидатом на победу. В комментариях в соцсетях они стали писать, что девушка скорее кричала, чем пела. И в целом ее выступление оставляло желать лучшего.

"Просто орет и не более", "Ужас. Она фальшивит", "Самая слабая финалистка", – пишут люди в комментариях.

Другие написали, что участница была одинаковой в каждом номере, поэтому ее вряд ли можно назвать хорошей артисткой. Отдельно люди заявили, что девушке подобрали ужасное платье, которое сделало из ее выступления "колхоз".

Источники утверждают, что на замену "Голосу" в эфире Первого решили сделать новоую передачу "Перепой звезду", в которой простые люди будут соревноваться со знаменитыми артистами.