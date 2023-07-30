Стало известно состояние Натали после смерти супруга

Стало известно состояние Натали после смерти супруга
Фото: соцсети
Артистка тяжело переживает потерю

Певица Натали потеряла любимого мужа Александра Рудина. Мужчина скончался внезапно в 53 года. Для семьи это стало страшным потрясением, поскольку за две недели до этого скончался свекр артистки.

Для Натали, которая прожила с мужем 32 года, это стало ударом – ее состояние на данный момент крайне подавленное, она, как и другие члены семьи, убиты горем. Что именно стало причиной трагедии неизвестно, по официальной информации Александр не страдал от вредных привычек и ни о каких его болезнях известно не было.

Журналисты "Пятого канала" попросили певицу подтвердить гибель супруга. В телефонном разговоре она дрожащим голосом едва сдерживала горестные эмоции.

"Я еще ничего в сеть не выдавала", – вымолвила она.

Натали вышла замуж в 17 лет. Во многих интервью она признавалась, что быть женой и матерью – ее главное предназначение. К своей семье и мужу она всегда относилась с трепетом и ставила их на первое место. Всего супруги поспитывали троих детей, последний появился на свет в 2017 году.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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