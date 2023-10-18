Перепел хит на славу: SHAMAN произвел фурор на концерте памяти Шатунова

Перепел хит на славу: SHAMAN произвел фурор на концерте памяти Шатунова
Юрий Шатунов. Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press globallookpress.com
Певец сумел перепеть легендарную композицию "Ласкового мая" в той же тональности

Недавно состоялся концерт в память о Юрии Шатунове. В этот день песни легенды 90-х исполнили его друзья и коллеги по сцене. Изюминкой вечера стал один из лучших хитов Юрия "Седая ночь", исполненный Игорем Крутым и Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN.

Ведущими концерта стали Лера Кудрявцева и Андрей Малахов. Лера рассказала, что в зале присутствуют вдова певца и его дети. Поклонники кинулись к семье кумира с цветами. От общения с прессой Светлана отказалась, но с улыбкой слушала выступления и даже пританцовывала.

На сцену вышли Ольга Серябкина, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Сергей Жуков и другие. Все они исполнили лучшие песни "Ласкового мая".

Любимый поклонниками хит "Седая ночь" прозвучал трижды. Сначала его спел маститый продюсер и композитор Игорь Крутой, а затем SHAMAN. Дронов признался, что всегда мечтал исполнить эту песню и выразил надежду, что не испортил тональность, к которой привыкли слушатели.

Судя по аплодисментам семьи Шатунова и зрителей, Ярославу удалось попасть в тон. В финале концерта хит отца исполнила его дочь Эстелла. Ей вручили белые розы – привычный символ выступлений "Ласкового мая".

Фанаты надеются, что вечер памяти Юрия Шатунова получился. Напомним, лидер группы "Ласковый май" умер в июне прошлого года от инфаркта. Несмотря на то, что официального звания народного артиста Юрию не дали, любовь слушателей у него была всегда.

А недавно директор покойного артиста резко ответил на выпад бывшего продюсера Юрия Шатунова Андрея Разина.

Источник: Popcake.tv ✓ Надежный источник
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