Выступление Долиной на концерте в памяти Шатунова оказалось под угрозой срыва

Стало известно, что певица может не появиться на мероприятии

Трибьют-концерт, посвященный 50-летнему юбилею Юрия Шатунова, состоится в московском Crocus City Hall 17 октября. Подготовка к мероприятию идет полным ходом. А между тем в Сети уже ни один день обсуждают разразившийся вокруг него скандал, который затеял Андрей Разин.

Бывший продюсер покойного артиста жестко раскритиковал идею провести вечер памяти. Создатель "Ласкового мая" назвал концерт "чистейшим заработком" и предрек жуткую судьбу знаменитостям, которые решили принять в нем участие. Как писало "Утро.ру" ранее, Разин пригрозил певцу SHAMAN и другим звездам, собравшимся выступить на мероприятии, смертью. Судя по всему, некоторых его слова серьезно напугали.

Сегодня стало известно, что выступление Ларисы Долиной на концерте памяти Юрия Шатунова может сорваться. Ранее ее имя фигурировало в списке артистов, которые должны будут выйти на сцену. Однако теперь участие знаменитости оказалось под вопросом. Это в беседе с корреспондентом "Дни.ру" дал понять ее директор Евгений.

"Еще не знаю, пока ничего неизвестно", – сделал объявление сотрудник Ларисы Долиной.

Остается только догадываться, с чем связана подобная неопределенность. Возможно, певицу и ее команду напрягли угрозы Андрея Разина. Впрочем, нельзя исключать, что причина может быть и в других, неподвластных артистке, обстоятельствах.