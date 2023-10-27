SHAMAN рассекретил тайную связь с Михаилом Кругом

Ярослав Дронов посетил могилу шансонье

Ярослав Дронов проделал огромный творческий путь, прежде чем стал признанным лидером отечественной эстрады (согласно исследованию ВЦИОМ), покорившим сердца миллионов россиян. Под псевдонимом SHAMAN он написал и исполнил ряд композицией, которые мгновенно стали хитами.

Певец ворвался на вершину музыкального Олимпа всего полтора года назад. На фоне СВО его патриотические песни "Я русский" и "Встанем" оказались особенно актуальны для народа. Однако путь к слове был тернистым.

Ни для кого не секрет, что еще десять лет назад SHAMAN участвовал в рейтинговых музыкальных проектах "Фактор А" и "Голос". И там, и там будущей звезде не удалось одержать победу, однако его поддержала народная артистка СССР Алла Пугачева.

Она буквально спасла жизнь начинающему певцу. Однако SHAMAN обязан славой не только Примадонне. Как оказалось, важную роль в карьере артиста сыграл легендарный шансонье Михаил Круг.

Эту тайну рассекретил сам Ярослав Дронов во время поездки в Тверь. Как сообщает "Пятый канал", он посетил могилу легенды шансона и возложил цветы. Дело в том, что SHAMAN начинал карьеру исполнителя в ресторане родного города, и посетители часто заказывали у него хиты Михаила Круга.