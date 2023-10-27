SHAMAN рассекретил тайную связь с Михаилом Кругом

SHAMAN рассекретил тайную связь с Михаилом Кругом
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ярослав Дронов посетил могилу шансонье

Ярослав Дронов проделал огромный творческий путь, прежде чем стал признанным лидером отечественной эстрады (согласно исследованию ВЦИОМ), покорившим сердца миллионов россиян. Под псевдонимом SHAMAN он написал и исполнил ряд композицией, которые мгновенно стали хитами. 

Певец ворвался на вершину музыкального Олимпа всего полтора года назад. На фоне СВО его патриотические песни "Я русский" и "Встанем" оказались особенно актуальны для народа. Однако путь к слове был тернистым.

Ни для кого не секрет, что еще десять лет назад SHAMAN участвовал в рейтинговых музыкальных проектах "Фактор А" и "Голос". И там, и там будущей звезде не удалось одержать победу, однако его поддержала народная артистка СССР Алла Пугачева.

Она буквально спасла жизнь начинающему певцу. Однако SHAMAN обязан славой не только Примадонне. Как оказалось, важную роль в карьере артиста сыграл легендарный шансонье Михаил Круг.

Эту тайну рассекретил сам Ярослав Дронов во время поездки в Тверь. Как сообщает "Пятый канал", он посетил могилу легенды шансона и возложил цветы. Дело в том, что SHAMAN начинал карьеру исполнителя в ресторане родного города, и посетители часто заказывали у него хиты Михаила Круга.

Фоторепортаж
В полку патриотов прибыло: какие звезды отказались от критики СВО
Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Диана Арбенина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Роман Билык. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com Миша Марвин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алексей Кортнев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
По теме

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей