Родители малышей никак не могут определиться с родиной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



После бегства бывшей примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* внимание общественности приковано к каждому шагу звездного семейства. По некоторым данным, из-за обострения исторического конфликта между Израилем и палестинским народам певица, юморист и их дети были вынуждены искать новую родину. Разумеется, подобного рода потрясения для маленьких детей – серьезное испытание.



В прессе активно распространяется информация о том, что несмотря на пафосные речи Галкина* по поводу его любви к ставшему новой отчизной Израилю, он с супругой и детьми перебрались на райский остров Кипр. Там у артистов прикуплены роскошные апартаменты в элитном небоскребе.



Если звезды решат окончательно обосноваться в новой стране, то детям перебежчиков будет очень несладко. Недавно Максим хвастался, что его наследники активно изучают иврит, чтобы полноценно влиться в еврейское общество. А теперь, весьма вероятно, деткам придется учить греческий, так как именно на этом языке преподают в элитных учебных заведениях Кипра.



Заслуженный учитель России Сергей Казарновский оценил ситуацию, в которую попали дети Пугачевой, и подчеркнул, что такие перемены – большой стресс для малышей. Скорее всего, у них появятся проблемы с успеваемостью. Педагог напомнил, что в каждой школе свой подход к обучению, поэтому такие кардинальные изменения плохо сказываются на детях.

*признан иноагентом в России