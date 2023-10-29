Живущего в Америке внука Пугачевой довели до истерики в Доме ужасов

Пресняков начал буквально кричать

Вот уже целый год Никита Пресняков находится в Штатах, куда улетел после пересечения границы с Эстонией. Ныне внук Примадонны пытается освоиться на чужбине – и, кажется, ему это не слишком хорошо удается. Перебивается случайными заработками, а на досуге ищет острых ощущений, которых в Америке ему не хватает.

Пресняков-младший катался на мини-байках по пустыне и осваивал скалолазание. А тут на днях отправился в Дом ужасов в преддверии Хэллоуина. Хотя заранее был знаком со сценарием, был сильно напуган. Жуткие игры настолько напугали 32-летнего Никиту, что тот закричал от ужаса.

А до этого Пресняков признавался, что американские реалии иногда доводят его до паранойи. На парковке ему подкинули игрушку – безобидную резиновую утку. Изначально тот подумал, что его хотят взорвать – в панике резко дернул дверь авто, утка жалобно крякнула, упав на асфальт, и водитель удрал. Только позднее Никита узнал, что такими утками обмениваются по традиции владельцы внедорожников в Штатах.

Напомним, сын Кристины Орбакайте улетел в Штаты вместе с супругой Аленой. Музыкант начал зарабатывать режиссурой, ныне он уже снимает музыкальные клипы.